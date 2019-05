Un séisme de magnitude 8 fait un mort et 26 blessés au Pérou et en Equateur

(Belga) Un séisme de magnitude 8 a frappé dimanche à l'aube une région de la forêt amazonienne, faisant un mort et au moins 26 blessés au Pérou et en Equateur et semant la panique à Lima où de nombreux habitants se sont rués dans la rue en pleine nuit, en pyjama et sous la pluie.

Le tremblement de terre s'est produit à 02H41 locale (07h41 GMT) à environ 70 km au sud-est de Lagunas, une ville de 12.000 habitants dans le nord du Pérou. Sa magnitude a été évaluée à 8 par l'Institut géophysique du Pérou (IGP) et par son homologue américain USGS. Dans les régions les plus touchées, des milliers d'habitants sont sortis précipitamment de chez eux. Dans la ville de La Rioja, un concert d'un chanteur populaire auquel assistaient un millier de personnes a été brusquement interrompu. La profondeur du séisme a été estimée à 110 km par l'USGS et à 141 km par l'institut péruvien. En général, plus la profondeur du séisme est importante, moins l'impact est fort à la surface mais l'onde se propage dans ce cas plus largement, ce qui explique qu'il ait été ressenti en Equateur, en Colombie et au Venezuela. La secousse, qui a duré 127 secondes, a fait sortir de chez eux, au petit matin et sous la pluie, les habitants de la capitale Lima. Les tremblements de terre sont fréquents au Pérou, de même qu'en Equateur et au Chili voisins. Le 15 août 2017, un séisme de magnitude 7,9 dans la région d'Ica, à 325 km au sud de Lima, avait fait plus de 500 morts. (Belga)