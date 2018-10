Un septième colis piégé retrouvé aux Etats-Unis: sur chacune de ces bombes artisanales se trouve la photo D'UNE PERSONNE que le FBI tente d'identifier

Ce septième colis a été adressé comme les 6 autres, à un membre du parti démocrate, une représentante californienne. Ces actes n'ont pas encore été revendiqués. L'extrême droite est soupçonnée. Et ce sont les services antiterroristes qui sont saisis, comme le décrit, notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Corbé.

"Le FBI considère cette affaire comme du terrorisme intérieur. Sept enveloppes contenant chacune une substance en poudre et un engin explosif. Les laboratoires du FBI en Virginie sont en train d'analyser ces bombes artisanales. Elles doivent donc porter la marque de son auteur. Les images des caméras de surveillance des différents lieux seront analysées, parce que certains de ses paquets ont été déposés et pas postés. Sur plusieurs engins, est collée une photo d'un visage qu'on n'a pas encore réussi à identifier. En tous les cas cela n'a pas été rendu publique, il y a aussi un autocollant avec un graphisme qui parodie le drapeau noir de Daesh, mais la calligraphie en arabe est remplacée par des silhouettes de femmes nues. Ce graphisme avait beaucoup circulé en 2014, 2015 sur des forums et des sites de la droite radicale."