Un soldat tué par une roquette d'Israël sur le plateau du Golan

(Belga) Un soldat a été tué et un autre blessé tard lundi par un tir de roquette mené par Israël contre une position militaire à Qouneitra sur les hauteurs du Golan occupé par Israël, ont rapporté les médias syriens.

"L'armée israélienne a ciblé une de nos positions militaires à l'est de Khan Arnabeh dans la campagne de Qouneitra", a déclaré une source militaire à l'agence étatique syrienne SANA. L'observatoire syrien pour les droits de l'homme, basé au Royaume-Uni, a indiqué qu'un officier avait été tué et un certain nombre de soldats blessés dans l'attaque, ajoutant qu'un véhicule militaire syrien avait été pris pour cible également. "Il y a peu, l'armée syrienne a tenté de toucher un avion israélien; cela n'a pas réussi. En réponse, l'armée de l'air a détruit le lanceur qui avait tiré", a indiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un message vidéo posté sur Twitter. "Notre politique est claire: nous ne tolérerons aucune agression contre nous, et nous répondrons avec force." L'armée israélienne a déclaré que son jet de combat effectuait un vol de routine dans le nord d'Israël lorsqu'il a été pris pour cible. Israël ne donne généralement pas de commentaire sur les frappes qui lui sont attribuées en Syrie. Les installations militaires syriennes et iraniennes en Syrie ont été ciblées par des frappes à plusieurs reprises au cours des derniers mois. (Belga)