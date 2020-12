Un test avec la nouvelle fusée SpaceX annulé une seconde avant son lancement

(Belga) A peine 1,3 seconde avant le lancement-test d'une nouvelle fusée SpaceX, l'opération a été annulée en raison d'un problème de moteur, a tweeté SpaceX vers minuit (heure belge).

Le test avec le prototype Starship est prévu pour les prochains jours. Le but est de tester les éléments individuels de la nouvelle fusée. Le patron de SpaceX, Elon Musk, veut emmener des personnes et des marchandises sur la Lune et Mars grâce à Starship. Il vise également à rendre la fusée entièrement réutilisable. Avec les fusées Falcon que SpaceX utilise actuellement, seuls certains escaliers qui atterrissent sur Terre peuvent être réutilisés. (Belga)