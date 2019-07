Un Thaïlandais condamné à mort pour le viol et le meurtre d'une touriste allemande

(Belga) Un jeune Thaïlandais a été condamné à mort pour le viol et le meurtre d'une touriste allemande alors qu'il se trouvait sous l'effet de méthamphétamines, sur une île paradisiaque prisée des vacanciers en avril.

Le corps de la jeune femme de 27 ans avait avait été retrouvé caché sous un amas de pierres et de feuilles mortes, sur Koh Sichang, île du golfe de Thaïlande. "Le tribunal le condamne à la peine de mort, compte tenu du meurtre commis pour cacher son crime", a annoncé le tribunal, qui a rendu son verdict mercredi. Le cas de cet éboueur de 24 ans a en effet été aggravé par le fait qu'il a tué la jeune femme qui cherchait à fuir après le viol, à coups de pierres sur la tête. L'accusé, qui était sous l'effet de méthamphétamines, a reconnu les faits. Le tourisme est habituellement sans risque en Thaïlande, y compris pour les femmes seules, dans ce pays qui accueille quelque 40 millions de visiteurs par an. En 2014, la découverte des corps de deux touristes britanniques sur une plage de Koh Tao avait fait scandale, notamment en raison de la non-protection de la scène de crime et de la diffusion de photos des corps. Deux travailleurs immigrés birmans avaient été reconnus coupables du meurtre et condamnés à mort, au terme d'un procès controversé. Mais les deux hommes sont toujours en prison, la Thaïlande commuant le plus souvent les peines de mort en prison à vie. En juin 2018, la Thaïlande a néanmoins procédé à une exécution par injection létale, pour la première fois depuis 2009.