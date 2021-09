Un touriste partage de mystérieuses images filmées à 900 mètres du lieu où le corps de Gabrielle Petito a été retrouvé

Sur l'application Instagram, leur vie paraissait être un rêve éveillé. Brian Laundrie (23 ans) et Gabrielle Petito (22 ans), ensemble depuis le lycée, sillonnaient les Etats-Unis à bord de leur van blanc. Un road-trip qu'ils documentaient d'une multitude de clichés filtrés sur les réseaux sociaux. Mais depuis la fin du mois d'août Gabrielle n'a plus rien posté.

Une semaine après avoir signalé sa disparition, sa famille apprend que le corps de la jeune femme a été retrouvé dans l'état du Wyoming. Une question subsiste: Où est Brian?

Son petit ami avec lequel elle effectuait ce périple est revenu un temps chez ses parents selon des témoins et le témoignage de ces derniers mais s'est volatilisé quand l'avis de disparition a été lancé par les autorités.

L'enquête s'emballe. Des témoins se manifestent de partout aux Etats-Unis pour expliquer qu'ils ont aperçu le couple. Une vidéo filmée par la police de Moab à la mi-août montre que Brian et Gabrielle avaient été interpellés sur une route. Un passant les avait vus se disputer violemment et a appelé la police pour signaler ces violences domestiques. Sur les bodycams filmées par les agents lors de cette intervention, on voit la jeune femme, Gabrielle, en pleurs, désespérée...

Quelques jours plus tard, un touriste américain qui effectuait un road-trip dans le Wyoming avec sa famille à bord d'un camping-car a filmé grâce à sa caméra embarquée le van blanc de Brian Laundrie et Gabrielle Petito. Ces images prises le 27 août 2021, jour présumé de la disparition de l'Américaine Gabrielle Petito, ont été capturées à 900 mètres du lieu où le corps de la jeune femme sera retrouvé trois semaines plus tard.

Le père de famille qui se trouvait au volant de son camping-car a posté plusieurs vidéos sur Youtube et offre son analyse. Dans les premières vidéos, il explique avoir été interpellé par ce van garé au milieu de nulle part dont la plaque d'immatriculation venait de l'état de la Floride, état d'où il est lui-même originaire.

Dans la dernière vidéo qu'il a partagée, il confirme que cette rencontre n'était pas anodine selon lui. En effet, en visionnant cette vidéo au ralenti, on peut voir que la porte du van est ouverte et se ferme à l'approche de son camping-car.



A l'extérieur du van se trouve une paire de sandales, repérée par le conducteur du camping-car.



Le témoin qui se dit avoir une vision scientifique des choses, n'a aperçu personne. La caméra disposée dans l'autre sens ne permet pas de montrer que quelqu'un se trouvait dans le van ni sur le siège du conducteur, ni sur celui du passager.







La police fédérale américaine a annoncé jeudi avoir lancé un mandat d'arrêt contre le fiancé de Gabby Petito, dernière personne à avoir voyagé avec la jeune femme avant qu'elle ne soit victime d'un homicide.

Brian Laundrie, 23 ans, est activement recherché par les autorités. Il y a plus de deux semaines, l'homme est rentré seul en Floride de ce périple qu'il avait entamé avec sa compagne à travers les parcs de l'Ouest américain.

Jugé depuis plusieurs jours "digne d'intérêt pour l'enquête", Brian Laundrie a été inculpé pour utilisation frauduleuse d'une carte de débit, en l'absence d'autres éléments probants.

"Ce mandat d'arrêt permet aux forces de l'ordre d'arrêter M. Laundrie, mais le FBI et nos partenaires à travers le pays continuent d'enquêter sur les faits et les circonstances autour de l'homicide de Mme Petito", a expliqué un agent, Michael Schneider, dans un communiqué.

"Nous exhortons toute personne qui a des informations sur le rôle de M. Laundrie dans cette affaire, ou sur l'endroit où il se trouve actuellement, à contacter le FBI", a-t-il ajouté.

La chasse à l'homme lancée par la police pour le retrouver, qui se déroule notamment dans une réserve marécageuse de Floride, passionne les internautes américains et étrangers, qui suivent et commentent toutes les étapes de l'enquête.