Un train de passagers déraille en Turquie, plusieurs victimes

(Belga) Un train a déraillé dans le nord-ouest de la Turquie dimanche, faisant craindre des victimes, rapportent différents médias dont l'agence turque Anadolu. Des témoins de l'accident ont fait circuler des clichés montrant des secouristes se rendant à pied, le long de rails, vers le lieu où plusieurs wagons semblent avoir basculé dans un champ, en journée.

Selon Anadolu, l'accident a eu lieu dans la province de Tekirdag (proche de la frontière grecque), et a fait "de multiples victimes", dont on ne sait pas s'il s'agit de passagers décédés ou blessés. Le train avait démarré d'Uzunköprü, dans la province d'Edirne, et avait Istanbul pour destination. L'agence de presse Demiroren indique que plusieurs personnes seraient décédées ou blessées. (Belga)