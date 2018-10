Un train déraille au Maroc: au moins 6 morts et 86 blessés "dans un état grave"

Un train de passagers a déraillé mardi à une vingtaine de km au nord de Rabat, faisant six morts et 86 blessés, selon un bilan officiel communiqué sur place à la presse locale.

"Le déraillement a fait six morts, selon le bilan actuel, et 86 blessés dans un état grave" a déclaré Mohamed Rabie Khlie, le directeur général de la compagnie ferroviaire de l'ONCF, qui s'est rendu sur place. "Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident", a-t-il ajouté, dans une vidéo publiée par des médias locaux.

Des images spectaculaires de l'accident survenu vers 10h00 GMT, à une vingtaine de km au nord de la capitale Rabat, au niveau de la commune de Sidi Bouknadel, tournent sur les réseaux sociaux, très virulents contre l'Office national des chemins de fer (ONCF). Les images montrent plusieurs wagons couchés sur le flanc près d'un pont en rase campagne, avec la locomotive apparemment pulvérisée dans l'accident. Le conducteur serait mort dans l'accident, selon plusieurs médias locaux.

Le roi a décidé de prendre en charge les frais d'inhumation des victimes et les blessés seront évacués vers l'hôpital militaire de Rabat sur instruction royale, a indiqué un communiqué du cabinet royal.