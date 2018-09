Un très puissant typhon va balayer une large partie du Japon

(Belga) Un très puissant typhon, considéré comme le plus violent frappant le Japon depuis 25 ans, va traverser mardi le centre-ouest de l'archipel, perturbant largement les transports et l'activité des entreprises, selon les autorités.

Le cyclone Jebi, le 21e de la saison en Asie, se situait en début de matinée au sud de l'archipel et devrait accoster dans la journée. Cette très importante dépression (945 hectopascals) "va se précipiter de toutes ses forces" sur la partie ouest et le centre de l'archipel avec des vents très violents, pouvant atteindre en rafales près de 220 km/heure par endroit, dans un très large périmètre englobant Tokyo pourtant situé à l'est, a prévenu l'Agence de météorologie nationale. Des pluies diluviennes sont également redoutées et les populations habitant des zones inondables ou susceptibles d'être à la portée de coulées de boue doivent suivre les éventuelles consignes d'évacuation, ont insisté les autorités. Les compagnies aériennes ont, par précaution, déjà annulé plus de 500 vols, et de nombreuses liaisons ferroviaires ont été suspendues. Les grands magasins de la région d'Osaka notamment (ouest) ont décidé de fermer exceptionnellement ce mardi. Des entreprises des zones qui devraient être les plus affectées ont demandé à leurs salariés de rester chez eux de même que des établissements scolaires à leurs élèves. De nombreux typhons balayent régulièrement l'archipel en été, mais Jebi est particulièrement puissant et pourrait provoquer d'importants dégâts dans l'est du Japon, fragilisé après avoir été dévasté début juillet par des inondations et glissements de terrains monstrueux qui ont fait 220 morts.