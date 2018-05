Un très rare vase chinois en porcelaine Qianlong vendu par Sotheby's France

Découvert par hasard dans un grenier, il pourrait atteindre des sommets aux enchères: un rare vase chinois en porcelaine de l'époque Qianlong (XVIIIe siècle), a été dévoilé mardi par Sotheby's avant sa vente le 12 juin à Paris.

Ce vase de la "famille rose", c'est-à-dire portant des décors polychromes dans lesquels dominent les tons roses, est en parfait état de conservation après avoir passé plusieurs décennies dans le grenier d'une maison en province.

"Cette pièce extrêmement rare a été exécutée par les meilleurs artistes travaillant sous l’empereur Qianlong (1735-1796)", selon Sotheby's.

Le vase aurait été acquis en France à la fin du XIXe siècle, époque où les objets en provenance d'Asie suscitaient un véritable engouement.

Deux vases similaires apparaissent dans les inventaires impériaux en 1765 et 1769, souligne la maison de ventes. Un autre vase de forme et de style similaires provenant de la célèbre collection d'Ernest Grandidier, est conservé au musée Guimet à Paris.

Un bol en porcelaine de la famille rose s’est vendu 30,4 millions de dollars en avril dernier chez Sotheby’s Hong Kong.

"Quintessence de la production des ateliers impériaux de Jingdezhen, souligne Sotheby's, ces porcelaines dites Yangcai étaient produites en pièce unique voire en paire".

Le vase mis en vente est décoré d’un paysage merveilleux peuplé de neuf daims et de cinq grues devant des rochers d’où jaillit une cascade, entourés de pins et de pics couverts de brume.

Des animaux et des plantes chargés de symboles: le daim est synonyme de bonheur et de prospérité; montures des immortels dans les airs, les grues personnifient la vieillesse; le pin vert représente la vie éternelle et le lingzhi, un champignon, l'immortalité.

Un cachet impérial datant de la même époque de l'empereur Qianlong (1736-1795) avait atteint le prix astronomique de 21 millions d'euros en décembre 2016 à Paris lors d'une vente aux enchères, établissant un record mondial pour ces pièces très recherchées.