Un troisième porte-avions chinois en construction

(Belga) La Chine est en train de construire son troisième porte-avions, a rapporté mardi un groupe de réflexion américain, s'appuyant sur de récentes photos prises par satellite.

Le ChinaPower Project, une branche du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), a publié des photos collectées le 17 avril 2019, montrant un navire de grande taille en cours de construction au chantier naval de Jiangnan à Shanghai. "Ce qui a l'air d'être la proue et la section principale de la coque d'un grand navire est visible à travers les nuages et la brume", a écrit ChinaPower Project sur son site internet, précisant qu'il s'agirait de la construction d'un porte-avions Type 002. "Bien que les détails concernant le Type 002 soient limités, ce qui est visible à Jiangnan correspond à ce qui est attendu d'un troisième porte-avions de la marine de l'armée populaire de libération", a-t-il poursuivi. Le premier porte-avions chinois --vieux de trois décennies--, le Liaoning et ses quelque 60.000 tonnes, a été acquis auprès de la Russie. Le deuxième, bâti en Chine et inspiré du design du Liaoning, a commencé ses essais en mer il y a un an. Selon ChinaPower Project, le troisième porte-avions devrait être opérationnel en 2022. (Belga)