Un Turc de Belgique sur deux inscrit sur les listes électorales a voté

(Belga) Sur les quelque 140.000 citoyens turcs résidant en Belgique et enregistrés sur les listes électorales, un sur deux s'est déplacé pour glisser dans l'urne le bulletin de son candidat à la présidentielle et renouveler le parlement turc. Le taux de participation des Turcs de Belgique s'est élevé à respectivement 50,83% pour les élections législatives et 51,25% pour la présidentielle, selon les estimations disponibles lundi au lendemain du scrutin.

La communauté turque de Belgique compte environ 250.000 citoyens. Quelque 140.000 d'entre eux s'étaient inscrits au préalable pour pouvoir voter entre le 15 et le 19 juin aux élections qui se sont tenues en Turquie hier/dimanche, selon des chiffres de l'ambassade de Turquie à Bruxelles. Parmi ces inscrits, une personne sur deux a effectivement voté. Les votants ont en majorité (74,85%) plébiscité la réélection du président sortant Recep Tayyip Erdogan, tandis qu'ils étaient 15% à soutenir son rival social-démocrate Muharrem Ince. Le candidat du parti prokurde HDP, Selahattin Demirtas, a quant à lui obtenu 6,6% des voix des Turcs de Belgique. Aux législatives, le parti islamo-conservateur AKP de M. Erdogan a emporté 64,35% des suffrages "belgo-turcs", contre 10,6% pour le Parti républicain du peuple (CHP), laïque, de M. Ince. Le Parti d'action nationaliste (MHP) arrive troisième avec 9,7%, suivi de près (9,6%) par le Parti démocratique des peuples (HDP), ancré à gauche et défenseur de la minorité kurde. Recep Tayyip Erdogan dirige la Turquie depuis 2003, d'abord en tant que Premier ministre puis en tant que président à partir de 2014. Les élections de dimanche marquent un tournant dans l'histoire parlementaire du pays puisque le chef de l'État bénéficiera de pouvoirs étendus pour ce nouveau mandat. Approuvé lors d'un référendum parlementaire tenu en 2017, ce nouveau régime présidentiel octroie la totalité du pouvoir exécutif au "Reïs" (chef) Erdogan. M. Erdogan a emporté dimanche la victoire au premier tour de l'élection présidentielle avec 52,5% des votes, après dépouillement de plus de 99% des urnes. (Belga)