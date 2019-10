Un vieil homme prend feu en pleine rue à cause d'une fuite de gaz: 3 jeunes interviennent

L'accident a eu lieu dans la ville de Putian, en Chine, dans l'après-midi du 22 septembre, lorsqu'un chantier de construction a soudainement pris feu en raison d'une fuite de gaz naturel. Les flammes se sont propagées sur un homme âgé, qui passait par là.



Trois jeunes hommes ont aperçu l'accident de l'autre côté de la rue. Ils ont immédiatement récupéré des bouteilles d'eau et un extincteur et se sont précipités pour éteindre la torche humaine. L’opération de sauvetage s’est achevée en une minute.



Ils ont ensuite appelé les secours pour qu'ils éteignent les restes d'incendie. Ils ont transporté le blessé en lieu sûr, en attendant l'arrivée du personnel médical.

Lundi, le détachement de la police de la circulation de la ville a invité les trois jeunes hommes et les a honorés pour leurs actes.



"Je pense que tout le monde ferait la même chose que s'il le voyait de la même façon. C'est ce que ferait un citoyen chinois dans des cas similaires. Quand j'ai sauvé cet homme âgé, j'ai pensé qu'il avait l'âge de mon père et je me sentais très mal pour lui. J'espère qu'il pourra se rétablir rapidement ", a déclaré Liao Peng, l'un des jeunes hommes.



Grâce à leur rapidité d'intervention, le vieil homme n'a été que légèrement blessé.