Un visiteur du parc Universal Studios de Pékin meurt après un malaise cardiaque dans une attraction à sensations

Un visiteur du parc d'attractions Universal Studios de Pékin est décédé après un malaise cardiaque au niveau d'un manège à sensations, a annoncé le complexe de loisirs.

Le parc a ouvert l'an passé et attire chaque jour des foules de visiteurs. Aucun incident grave n'avait été rapporté jusqu'à présent. "En début de semaine, dans la zone du grand huit Decepticoaster (...), un visiteur a eu une soudaine urgence nécessitant une aide médicale", a indiqué vendredi soir le parc dans un communiqué.



"Nous avons immédiatement pris des mesures de premiers secours, en effectuant une réanimation cardiopulmonaire, en utilisant un défibrillateur automatisé externe et en acheminant (la personne) à l'hôpital" mais celle-ci "est malheureusement décédée", a-t-il détaillé.



Le communiqué ne précise ni le sexe ni l'âge du visiteur. Il n'indique pas non plus si le malaise est intervenu avant, pendant ou après le passage sur l'attraction.



Decepticoaster, inspiré de la série de films "Transformers", est un grand huit à fortes sensations, avec des loopings tête en bas et une vitesse extrêmement rapide.



Des panneaux indiquent clairement que les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou d'autres soucis importants de santé ne doivent pas monter sur l'attraction.



"Par prudence et afin de collaborer aux contrôles effectués par les services concernés, l'attraction est temporairement fermée", a indiqué le parc.



"Après une vérification approfondie, il a été établi que l'installation fonctionne comme attendu et respecte les normes de sécurité."



Le parc, le premier Universal Studios ouvert en Chine, a été inauguré le 20 septembre 2021.



Les visiteurs viennent profiter d'attractions et de spectacles inspirés des séries de films "Harry Potter", "Transformers", "Kung Fu Panda" ou encore "Moi, moche et méchant".