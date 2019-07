Un volcan entre en éruption au Pérou: une colonne de fumée de 6 kilomètres s'élève

Les autorités péruviennes ont ordonné vendredi l'évacuation de centaines de personnes vivant près du volcan Ubinas, dans le sud du Pérou, après deux explosions et une pluie de cendres et de gaz.



L'évacuation a été décidée après l'annonce par l'Institut géophysique du Pérou (IGP) que "le volcan Ubinas poursuit un processus éruptif" et sa recommandation d'"élever le niveau d'alerte volcanique de jaune à orange". L'alerte orange est l'avant-dernière avant l'alerte rouge, le niveau maximal de danger.



Le volcan Ubinas se trouve dans la région de Moquega, à 1.250 kilomètres au sud de Lima, et son sommet atteint 5.672 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est la première fois que ce volcan, le plus actif du Pérou, entre en éruption depuis 2017.



La colonne de fumée s'est élevée vendredi de six kilomètres au-dessus du sommet du volcan. Les vents l'ont par la suite poussée vers la frontière proche avec la Bolivie.