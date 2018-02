Une ado qui venait de voler une voiture se lance dans une course-poursuite avec la police et provoque un accident

Sept personnes ont été blessées, dont trois grièvement, dans un accident de la route provoqué par une jeune femme qui avait volé une voiture et s’était lancé dans une course-poursuite avec la police à Palmdale en Californie.



La course-poursuite s’est brutalement terminée au croisement entre 10th Street West et Palmdale Boulevard. L’adjoint du shérif a indiqué qu’ils poursuivaient une adolescente qui venait de carjacker un automobiliste sur le parking d’un centre commercial non loin de là.