Une aide urgente nécessaire pour 2 enfants sur 3 en Centrafrique

(Belga) Deux enfants sur 3 en Centrafrique ont besoin d'une aide urgente, selon un nouveau rapport de l'Unicef. Beaucoup de gens sont en déplacement, les soins de santé sont défaillants, l'eau et la nourriture difficilement accessibles, souligne l'organisation onusienne.

La République centrafricaine est en crise depuis 2012 déjà à la suite de violences entre rebelles musulmans et militants chrétiens. Après une période de calme relatif en 2016, les violences ont repris au début 2017. A ce moment là, quatre cinquièmes du pays étaient occupés par des groupes rebelles qui utilisent de la violence à l'encontre des civils. Environ 1,5 million d'enfants ont besoin d'une aide d'urgence, selon l'Unicef. Plus de 43.000 enfants de moins de cinq ans risquent la mort en raison d'une sous-alimentation. Selon les derniers chiffres disponibles, plus d'un million de personnes dont la moitié d'enfants sont en fuite dans le pays et plus de 573.000 ont trouvé refuge dans les pays voisins. L'Unicef a lancé un appel pour lever 50 millions d'euros pour offrir une aide d'urgence. Jusqu'à présent, 44% des fonds ont été recueillis. (Belga)