Une amie la pousse par surprise d'un pont haut de 18 mètres: "J'aurais pu mourir de cette mauvaise blague" déclare Jordan à sa sortie d'hôpital

Ce pont situé sur les cascades Moulton, de la rivière Lewis, dans la localité de Yacolt dans l'état de Washington est bien connu des amateurs de sensations fortes. En effet, suspendu à une hauteur de 18 mètres, ce saut illégal procure des sensations fortes aux visiteurs les plus intrépides.

Jordan Holgerson, une jeune fille de 16 ans s'y est rendue, mardi, avec un groupe d'amis, mais elle ne s'attendait pas à y être violemment poussée. Un accident qui aurait pu lui coûter la vie.

En effet, les images filmées par une copine font froid dans le dos. On voit la Jordan hésiter à sauter et parler à un camarade, quand une autre femme la pousse violemment. Jordan est alors propulsée comme une marionnette dans le vide, avant de heurter violemment l'eau.

La jeune femme explique à sa sortie de l'hôpital qu'au moment de sa chute, elle a perdu conscience avant de reprendre connaissance en étant sortie de l'eau. "A un moment donné, cela a été le trou noir, et quand on m'a sortie de l'eau", j'ai repris connaissance, révèle-t-elle à la télévision locale KOIN.

Jeudi, à sa sortie d'hôpital, elle s'est exprimée: "J'ai failli mourir ou j'aurais pu être paralysée.."

Jordan a 5 côtes cassées, un poumon perforé, la trachée et l'oesophage abîmés et de nombreuses brûlures sur tout le corps. "La personne qui a fait cela est majeure. Elle aurait dû être consciente de la gravité de cet acte", rapporte la maman de Jordan. Et de préciser:"Ma fille aurait pu mourir. Nous comptons bien porter plainte."



