Une application japonaise de rencontres a été piratée: les données personnelles des utilisateurs compromises

Des données personnelles de 1,7 million d'utilisateurs d'une application japonaise de rencontres amoureuses pourraient avoir été compromises lors d'un piratage fin avril, a prévenu son opérateur, dont l'action s'est effondrée lundi à la Bourse de Tokyo.



Net Marketing Co, la société derrière l'application de rencontres Omiai, avait annoncé vendredi que plus de 1,7 million de ses utilisateurs passés ou présents étaient potentiellement concernés.



Des copies de pièces d'identité, utilisées pour vérifier l'âge des utilisateurs, figurent parmi les documents qui pourraient avoir fuité, avait précisé Net Marketing dans un communiqué. Des informations bancaires ne sont pas concernées car elles sont gérées séparément via une société financière, toujours selon Net Marketing.

Ces révélations ont fait plonger le cours de Bourse de Net Marketing lundi à Tokyo: son action s'est effondrée de plus de 19% à la clôture.

Omiai, qui signifie en japonais une rencontre arrangée entre célibataires, compte parmi les applications les plus populaires du genre au Japon, en mettant l'accent sur la recherche de relations sérieuses. La plateforme comptait en avril près de 6,9 millions d'utilisateurs.