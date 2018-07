Une application permet d'écouter le pape en cinq langues

(Belga) Vatican News, le site d'information du Vatican, a annoncé vendredi la création d'une application pour écouter en direct les discours du pape François traduits en cinq langues.

Si le pape parle en italien, comme c'est le cas le plus souvent, ses paroles seront traduites en espagnol, en anglais, en français, en allemand et en portugais. Mais s'il s'exprime en espagnol, sa langue maternelle, il y aura alors aussi une version italienne disponible pour les fidèles de la péninsule. Cette application baptisée "Vatican Audio" est lancée à l'occasion d'un pèlerinage qui doit rassembler mardi à Rome plus de 60.000 enfants de choeur - en réalité essentiellement des adolescents - arrivant de plus d'une dizaine de pays. L'application vise en effet en premier lieu les foules de fidèles du monde entier qui viennent écouter le pape sur la place Saint-Pierre, lors des audiences du mercredi, de l'angélus du dimanche ou des célébrations, sans forcément comprendre ce qu'il dit. (Belga)