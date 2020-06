Une attaque au couteau dans une école en Chine a fait au moins 39 blessés

Une attaque au couteau a fait jeudi 39 blessés, dont de nombreux élèves, dans une école primaire du sud de la Chine, ont annoncé les autorités locales.



L'incident s'est produit à 08H30 locales (00H30 GMT) dans un bourg de la commune de Cangwu, dans la région autonome du Guangxi, a indiqué la municipalité dans un communiqué publié sur son site internet.



"Trente-sept élèves sont légèrement blessés, et deux adultes souffrent de blessures plus graves. Tous ont été pris en charge par les hôpitaux et leur vie n'est pas en danger", a-t-elle précisé.

La région du Guangxi déjà touchée par une attaque en 2017

Selon plusieurs médias, qui citent les autorités, le principal suspect serait un gardien âgé d'environ 50 ans.



Ce type d'attaque visant des établissements scolaires n'est pas rare en Chine.



En janvier 2019, 20 enfants avaient été blessés au marteau à Pékin dans leur école primaire. Deux mois plus tôt, un jeune homme de 20 ans avait tué un étudiant et en avait blessé neuf autres ainsi que deux professeurs dans une école technique du Yunnan, une province du sud-ouest du pays.



La région du Guangxi avait elle déjà été touchée en janvier 2017 par une attaque. Un homme avait blessé 11 enfants avec un couteau de cuisine dans une école maternelle.