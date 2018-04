Une baleine échouée meurt sur une plage argentine malgré les efforts de la population

(Belga) Une baleine pesant environ 6 tonnes, échouée sur une plage en Argentine, est morte lundi, après deux jours d'efforts pour la sauver, selon des médias locaux. L'animal était une baleine à bosse mesurant 8 mètres de long. Elle avait été découverte sur une plage d'un lieu touristique, à Mar del Plata, samedi. Le jeune spécimen souffrait, selon des médias locaux, de dénutrition et d'une infection généralisée.

Des dizaines d'amoureux de l'environnement et volontaires ont tenté de le maintenir en vie, espérant qu'il puisse retourner à l'eau: de l'eau a été versée sur la baleine, et des tranchées ont été creusées dans le sable pour que l'eau de mer parvienne jusqu'à elle. En dernier recours, il a été décidé de tenter de tirer l'animal vers la mer, avec un bateau, mais il est mort environ au même moment. Une autopsie va désormais être réalisée pour déterminer plus exactement la cause du décès. La baleine présentait en effet des blessures aux nageoires. Elle pourrait avoir été malade ou mal en point avant même d'avoir atteint la plage, selon les dires d'un vétérinaire au journal La Capital de Mar del Plata. La présence de la baleine à cet endroit reste un mystère, ce genre d'apparition n'étant pas commun à Mar del Plata. (Belga)