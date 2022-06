Une base militaire turque en Irak visée par deux roquettes

(Belga) Deux roquettes sont tombées sur et près de la base militaire turque Zlikan, située au nord-est de Mossoul en Irak, sans faire de victimes, ont déclaré des sources de sécurité irakiennes tard vendredi.

Celles-ci ont ajouté que la première roquette est tombée à l'intérieur de la base tandis que la seconde est tombée près de son périmètre. Les forces irakiennes se sont précipitées dans la zone et ont bouclé toutes les routes menant à la base, ont indiqué les sources. Il n'y a pas eu de commentaire officiel du côté turc. La Turquie tient plusieurs postes dans le nord de l'Irak depuis 2016. Elle a toujours justifié sa présence dans la région dans le cadre de sa lutte contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Le mois dernier, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé le lancement d'une nouvelle opération militaire dans le nord de la Syrie, où la Turquie cherche à contenir la milice kurde syrienne YPG. Ankara considère les YPG comme le bras armé du PKK. Les Kurdes contrôlent une vaste zone dans le nord et l'est de la Syrie, où les forces américaines et les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes combattent les militants de l'État islamique. (Belga)