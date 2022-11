Une capsule de ravitaillement avec des tomates à bord en route vers l'ISS

(Belga) Une capsule non habitée et chargée de matériel scientifique est partie samedi pour la Station spatiale internationale (ISS) . Dimanche cette capsule baptisée Dragon devrait rejoindre vers 13h30 HB la station, avant de retourner sur terre un mois plus tard.

La capsule devait être lancée mardi mais le mauvais temps a forcé à une adaptation du calendrier. La NASA annonce que le capsule transporte entre autres des panneaux solaires mais aussi une espèce particulière de tomates pour permettre aux astronautes de se nourrir sainement. Des tests sanguins devraient aussi permettre de procéder à des diagnostics médicaux plus pointus dans la station. Il s'agit de la 26e mission de ravitaillement qui est opérée par l'entreprise privée SpaceX en collaboration avec la NASA. (Belga)