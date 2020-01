Une centaine de soldats belges sont toujours au Mali: quelle est leur mission?

Mercredi matin, deux soldats belges au Mali. Leur convoi a sauté sur une mine. Au total, une centaine de militaires belges sont déployés au Mali. Ils ont essentiellement une mission d'encadrement

Mercredi matin, deux soldats belges se sont blessés au Mali. Ils étaient à une centaine de kilomètres de Gao en plein désert. Leur véhicule a été touché par une mine quasiment impossible à déceler sous le sable du désert. L'explosion a peut-être été déclenchée à distance. Une enquête est en cours."Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, c'est une mine artisanale. Nos militaires sont maintenant en sécurité. Après avoir été mis en observation à l'hôpital français ils sont revenus donc dans le camp de Gao sous le commandement allemand", explique le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin. Les deux soldats blessés sont soignés dans le grand camp de l'ONU à Gao.

Les soldats belges ont essentiellement deux missions

En tout, une centaine de soldats belges sont déployés au Mali. Ils sont intégrés soit à la mission de l'ONU qui a 14000 soldats au Mali, soit à la mission européenne de formation de l'armée malienne près de la capitale. Contrairement à la force française Barkhane les soldats belges ne sont pas impliqués directement dans les combats. Les soldats belges au Mali font essentiellement deux types de mission: du renseignement et de l'observation pour la Mission des Nations unies. Ils appartiennent à l'unité de reconnaissance d'Heverlee.

Le Mali est devenu un terreau dijhadiste

Depuis 2012, le Mali est devenu une terre de djihad de guerre. Al-Qaïda et les groupes inféodé à l'organisation État islamique contrôlent une large partie du territoire désertique. "Ici en Belgique on ne se rend peut-être pas suffisamment compte de l'utilité de notre présence là-bas mais c'est vrai que malheureusement là il y a un terreau djihadiste, un terreau terroriste contre lequel il faut lutter et notre présence s'impose", affirme Philippe Goffin. La sécurité de l'Europe est en jeu là bas. Que ce soit au Mali ou dans les autres pays voisins du Sahel, il ne se passe plus un jour sans une attaque terroriste.