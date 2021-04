Une "portion seulement" de la "cité perdue" de plus de 3.000 ans récemment découverte près de Louxor a été mise au jour près de Louxor, ont indiqué samedi les autorités égyptiennes et l'archéologue Zahi Hawass qui a supervisé les fouilles.

"Nous avons trouvé une portion seulement de la ville", a dit à l'AFP M. Hawass, samedi matin lors d'une présentation à la presse de la ville antique située sur la rive ouest du Nil avant d'ajouter "mais la ville s'étend vers l'ouest et le nord". Selon lui, les fouilles, dans la ville enfouie sous le sable depuis des millénaires, vont continuer encore quelques années. "Nous pensons que cette cité d’or perdue est la découverte la plus importante après celle du tombeau de Toutankhamon. Je l’appelle 'cité d’or' parce qu’elle a été fondée à l’âge d’or de l’Egypte, en 1391 avant Jésus-Christ, et 'ville perdue' parce qu’elle était perdue, personne ne croyait qu’elle pouvait exister ici. Nous pensons que ce n’est que le début de la découverte."

Les archéologues égyptiens, qui ont entamé les fouilles sur ce site en septembre 2020, ont trouvé des centaines de poteries, de la viande séchée, du vin, de petites statues, des bijoux. Selon les archéologues, la ville découverte date du roi Amenhotep III, arrivé sur le trône en 1.391 avant notre ère. La datation a été établie grâce à des sceaux apposés sur des poteries.



"Ce n'est pas seulement une ville, nous pouvons aussi voir de l'activité économique, des ateliers, des fours", a dit à l'AFP Mostafa Waziri, le secrétaire général du Conseil général des antiquités égyptien. "La découverte de cette ville nous a donné un aperçu de la vie quotidienne des anciens Egyptiens. Nous avons toujours cru que la culture égyptienne antique était celle de la mort et de la résurrection, mais nous connaissons maintenant ces détails sur la vie des anciens Egyptiens. Cette découverte est importante parce qu’elle ajoute des tomes à l’histoire de l’Egypte", explique Ali Abu Dasheesh, expert archéologique.





Une série de murs de brique d'argile, ainsi que des rues passant entre les constructions sont visibles sur le site. Une série de poteries, de bijoux, d'amulettes retrouvées dans les ruines, ont également été exposées samedi.



La découverte avait été annoncée dès jeudi dans un communiqué par la mission archéologique. L'Egypte, qui cherche à faire revenir les touristes après des années d'instabilité, avait déjà mis en valeur la semaine dernière son patrimoine archéologique en organisant au Caire un défilé très médiatisé de momies de pharaons.



Plusieurs archéologues dont Tarek Farag ont affirmé que la zone dans laquelle a été faite la découverte avait été fouillée il y a plus de 100 ans, et que la cité en question y avait été découverte. Selon M. Waziri, les fouilles précédentes il y a une centaine d'années, ne s'étaient pas déroulées au même endroit, mais plus au sud.