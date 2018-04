Une Belge assassinée de 13 coups de couteau devant son fils de 8 ans au Maroc

C'est le site Het Laatste Nieuws qui révèle ce mardi cette information. Une collaboratrice de l'ambassade belge située à Rabat a été tuée de 13 coups de couteau par son deuxième ex-mari. Son premier ex-mari, qui était venu rechercher son fils pour le weekend et dont ils se partageaient la garde, a tout fait pour tenter de sauver la vie de cette dernière mais elle a succombé à ses blessures.



La victime était originaire de Borgerhout, où elle est née sous le nom de Malahin Ouriagli Adel, mais elle était plus connue sous le nom de Melanie, un nom d'emprunt qu'elle avait choisi. Vendredi, Melanie était à la maison et attendait que son premier ex-mari vienne chercher leur fils de 8 ans pour le weekend, quand son deuxième ex-mari, appelé Nouredine, a débarqué. Celui-ci, dont elle a divorcé fin de l'année dernière, est arrivé à son domicile par surprise. Avec l'aide d'un complice, il lui a asséné 13 coups de couteau en visant le cou et ses organes, relate le journal.



L'homme a des antécédents judiciaires. Ce Marocain d'origine a également vécu au Danemark où il a été condamné après avoir poignardé son ancienne partenaire. Cette femme a survécu.



Selon plusieurs connaissances, Melanie avait peur de son ex-mari. Elle avait confié à plusieurs amis et à ses collègues qu'il la menaçait régulièrement. Elle avait d'ailleurs déjà porté plainte contre lui. La police marocaine l'avait interrogé et puis libéré. Nouredine et son complice ont été arrêtés. Melanie a été enterrée dimanche à Rabat.