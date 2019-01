Une collection de skateboards Supreme vendue 800.000 dollars

La collection de skateboards Supreme exposée le 18 janvier 2019 à New YorkTIMOTHY A. CLARY

Une collection complète des 248 planches de skateboard produites par la marque tendance Supreme a été vendue 800.000 dollars par un particulier lors d'enchères en ligne organisées par la maison Sotheby's.

C'est de très loin le record pour une vente de skateboards. En 2012, une planche ayant appartenu au skateur Jamie Thomas avait été achetée 38.425 dollars lors d'une vente de charité organisée par la fondation Tony Hawk.

En juin 2018, lors d'une vente organisée à Hong Kong par Sotheby's, une série de huit planches personnalisées par l'artiste américain Kaws a été adjugée 55.700 dollars.

Créée en 1994 autour d'un magasin situé dans de le quartier de Soho, à New York, Supreme a rapidement acquis un statut à part, tout à la fois underground et pointu, avec ses skates et ses vêtements inspirés du streetwear.

A partir de 1998, la marque fondée par le designer britannique James Jebbia s'est mise à produire ses propres planches, décorées comme des oeuvres d'art, en petites séries.

Plusieurs étaient le fruit d'une collaboration avec un artiste, notamment Jeff Koons, Damien Hirst ou Richard Prince, ou avec une marque, comme récemment avec Louis Vuitton.

Un particulier, Ryan Fuller, en a fait une collection complète, de haute lutte, dénichant notamment une planche hommage aux baskets Air Jordan de Nike dans un entrepôt en Chine.

Le collectionneur de Los Angeles, qui n'a démarré sa quête qu'en 2005, est finalement parvenu à réunir ces 248 planches, et a décidé de les vendre.

"J'ai essayé de ne pas en acheter pendant le plus longtemps possible, parce que je savais qu'après avoir commencé, il allait me les falloir toutes", a expliqué Ryan Fuller dans une vidéo mise en ligne par Sotheby's.

Vendredi, à l'issue de deux semaines de vente en ligne, la collection a été adjugée pour 800.000 dollars, soit le bas de la fourchette d'estimation, qui allait jusqu'à 1,2 million de dollars.

La collection comprenait une malle Vuitton réalisée spécialement dans le cadre du partenariat avec le malletier et d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

"C'est considéré comme de l'art", a expliqué à l'AFP Noah Wunsch, responsable du commerce en ligne pour Sotheby's. "Des gens vivent avec ces planches."

"Nous avons vu une augmentation de la valeur des skateboards ces cinq dernières années", a-t-il poursuivi, "et nous souhaitons en faire davantage dans cette catégorie."