Une conférence sur l'avenir de la Libye s'est ouverte à Palerme en présence de Haftar

(Belga) Une conférence internationale sur l'avenir de la Libye, en proie au chaos depuis 2011, s'est ouverte lundi soir à Palerme, en présence du maréchal Haftar, homme fort de l'est du pays, finalement arrivé en Sicile après un long suspense.

Le maréchal Khalifa Haftar a été accueilli peu après 20H30 à la Villa Igiea par le président du Conseil italien Giuseppe Conte, après avoir laissé planer l'incertitude sur sa participation à cette conférence internationale. Il a refusé de participer au dîner offert par M. Conte. Ce dernier a toutefois prévu de le rencontrer, avec les autres responsables libyens invités à Palerme, pour une série de bilatérales prévues dans la soirée, selon un responsable italien. Le maréchal Haftar, qui contrôle l'est du pays, est réticent à s'asseoir à la même table que certains des participants qu'il considère comme des extrémistes islamistes, également invités à Palerme, a-t-on indiqué dans son entourage. En faisant durer le suspense sur sa participation, "Haftar a déjà réussi à convaincre la conférence de Palerme de l'importance de son rôle dans tout accord potentiel (...) et à renforcer sa position d'acteur clé de la crise libyenne", a estimé Mohamed ElJarh, analyste libyen. Enième tentative pour lancer un processus électoral et politique censé sortir le pays de l'ornière, cette conférence suit celle de Paris en mai dernier qui avait abouti à un accord sur une date, le 10 décembre, pour la tenue d'élections nationales. Les Nations unies, chargées de trouver une solution en vue de stabiliser la Libye, minée par les divisions et les luttes de pouvoir depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, ont toutefois annoncé jeudi que le processus électoral a été retardé et devrait finalement démarrer au printemps 2019. De premières réunions ont déjà eu lieu à Palerme dans l'après-midi, consacrées à la sécurité, un des thèmes forts de cette conférence, selon le président du Conseil italien Giuseppe Conte. (Belga)