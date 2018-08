Une crue dans un canyon de Corse fait 4 morts, dont une fillette de 7 ans

Quatre pratiquants de canyoning, dont une fillette de 7 ans, sont morts et une cinquième personne était toujours portée disparue mercredi soir après que leur groupe a été emporté par une "vague" causée par de violents orages dans un canyon de Corse-du-Sud, haut lieu d'activités d'eau vive.

Parmi les quatre personnes décédées figurent la fillette, son père, le guide de la société Alticanyon, et un homme en cours d'identification, a précisé à l'AFP le procureur d'Ajaccio Eric Bouillard, arrivé sur place dans la soirée.

Au total c'est un groupe de 13 personnes -12 participants et un guide- qui avait entamé la descente du canyon de Zoicu à Soccia (Haute-Corse), mais "au fur et à mesure des difficultés", ce groupe va voir des personnes renoncer, "d'abord deux puis quatre", a détaillé le magistrat: le groupe de sept personnes restant "va continuer la descente jusqu'au dernier échappatoire et va ensuite entamer une descente en rappel au moment où une vague va les surprendre".

"Cette vague, décrite comme importante -on parle de trois mètres-, va les submerger et les emporter", a-t-il ajouté, précisant que deux autres groupes avaient fait demi-tour "compte tenu des conditions orageuses qui arrivaient" sur la zone.

"L'une des guides" de ces groupes qui avaient rebroussé chemin "va revenir vers (ceux) en difficulté et va lancer une corde", permettant à deux des sept personnes emportées, un homme de 40 ans et son fils de 16 ans, d'être "sauvés" et transférés à l'hôpital d'Ajaccio, selon le procureur.

Les recherches, suspendues mercredi soir à cause de la nuit, reprendront jeudi matin pour tenter de trouver la dernière personne portée disparue, une femme selon le magistrat.

Parmi les six personnes qui ont renoncé à poursuivre la descente avec le groupe figure la mère de la fillette décédée. Celle-ci, qui n'était pas encore en état d'être entendue mercredi soir, n'a pas été emportée par la crue et n'a donc pas été secourue, comme indiqué dans un premier temps par le procureur.

De même, il n'y a pas de huitième personne ayant été emportée et secourue comme indiqué dans un premier temps par la préfecture, a précisé Eric Bouillard.

Un important dispositif de secours a été déployé dans le canyon où a eu lieu le drame, avec six plongeurs et trois hélicoptères.

Les secouristes et les forces de l'ordre ont établi leur QG sur le parking qui surplombe la rivière et d'où partent les randonnées pour le lac de Creno, a constaté un photographe de l'AFP.

- Un des plus beaux canyons de Corse -

Le Zoicu est le ruisseau qui donne son nom à ce canyon situé à 1.000 mètres d'altitude, considéré comme l'un des plus beaux de l'île pour ses paysages et la couleur émeraude de ses vasques. Très prisé pour les activités d'eau vive -randonnée, kayak, canyoning-, il est considéré comme un site plutôt sportif avec des rappels de 18 mètres de haut et est a priori inaccessible sans équipement spécialisé.

De violents orages se sont abattus ces derniers jours dans la montagne corse et un orage localisé a fait gonfler subitement le Zoicu, un affluent de la rivière Guagno.

Avec quatre morts, cet accident de canyoning est l'un des plus meurtriers en France depuis 1990, selon un bilan de l'AFP. Jamais un tel bilan n'avait été atteint depuis l'accident survenu à La Réunion, au cirque de Salazie, en mars 2010, où deux femmes et deux hommes avaient perdue la vie.

En Europe, un accident de canyoning avait fait 21 morts en juillet 1999 à Interlaken en Suisse, dans les Alpes bernoises. Les victimes, parmi lesquelles 14 Australiens, avaient été piégées par une brusque montée des eaux dans les gorges de Saxet-Bach, après un violent orage.

"La Corse toute entière est bouleversée par ce drame", a tweeté Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif corse, en apportant son soutien aux victimes et à leurs familles. Le Président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, a également tweeté, en corse: "La Corse dans la douleur: la rivière a tué à Soccia", a-t-il écrit en adressant ses condoléances aux victimes et "à toutes les personnes touchées par ce drame".