Une délégation sud-coréenne entame des discussions au Nord

(Belga) Une délégation sud-coréenne de haut rang a entamé mercredi avec des responsables nord-coréens des discussions au Nord au sujet de la tenue d'un prochain sommet intercoréen, afin de faire avancer les négociations sur la dénucléarisation.

Cette délégation de cinq membres est emmenée par le conseiller à la sécurité nationale du président, Chung Eui-yong. Il a indiqué qu'il entendait discuter des façons de "mener à bien la dénucléarisation" de la péninsule coréenne et d'établir "une paix durable". A Séoul, un porte-parole de la présidence sud-coréenne a confirmé que les discussions, au Nord, avaient débuté, sans donner de précisions. Lors d'un sommet historique le 12 juin à Singapour, le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un étaient parvenus à un compromis très vague en faveur d'une "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne", dont les modalités et le calendrier ont été repoussés à des négociations de suivi. Cette promesse était loin de l'objectif initial des Etats-Unis, à savoir une "dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible". Et ce processus entre Washington et Pyongyang est actuellement au point mort, comme l'a montré l'annulation surprise au dernier moment, le mois dernier par M. Trump, d'un voyage en Corée du Nord de son secrétaire d'Etat Mike Pompeo. L'objectif officiel de la visite au Nord d'une délégation sud-coréenne est d'arrêter les détails d'un nouveau sommet entre M. Kim et le président sud-coréen Moon Jae-in, qui est censé intervenir ce mois-ci et serait le troisième depuis la fin avril. Mais des spécialistes du dossier coréen estiment que M. Chung, qui a dit qu'il remettrait à M. Kim une lettre personnelle de M. Moon, est probablement porteur d'une proposition pour sortir de l'impasse sur la question de la dénucléarisation. (Belga)