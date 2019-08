Une des petites-filles de Robert Kennedy, famille marquée par les drames, décède à 22 ans

(Belga) La mort accidentelle de l'une des petites-filles de Robert Kennedy, à 22 ans seulement, ajoute un nouveau chapitre à la saga du clan Kennedy, marquée par une série de tragédies depuis les années '40.

Décédée jeudi à Cape Cod, fief de la famille, Saoirse Kennedy Hill était la fille de Courtney Kennedy Hill, l'un des 11 enfants qu'a eu Robert Kennedy avec son épouse Ethel Kennedy, aujourd'hui âgée de 91 ans. Elle se trouvait dans la propriété historique des Kennedy, à Hyannis Port, sur la presqu'île de Cape Cod (Massachusetts), ont rapporté plusieurs médias américains. Selon le New York Times, la police aurait reçu un appel faisant état d'une possible overdose. "Nos coeurs sont brisés par la perte de notre Saoirse adorée", a réagi la famille Kennedy dans une déclaration. "Elle a éclairé nos vies de son amour, de ses éclats de rire et de son esprit généreux." "Le monde est un peu moins beau aujourd'hui", a réagi Ethel Kennedy, citée dans la déclaration. La famille Kennedy a été régulièrement marquée, depuis les années 1940, par une série de drames et de décès. Quatre des neuf enfants du patriarche Joseph Kennedy sont décédés de mort violente. Le plus célèbre d'entre eux, John, a été assassiné par balle lors d'une visite officielle à Dallas le 22 novembre 1963, alors qu'il était président des États-Unis. Les circonstances exactes de sa mort n'ont jamais été formellement établies, même si un suspect, Lee Harvey Oswald, a été appréhendé, avant d'être lui-même tué par balle par Jack Ruby lors de son transfert par les autorités américaines. Le frère de John, Robert, qui fut ministre de la Justice de son gouvernement, a également été assassiné, le 6 juin 1968 à Los Angeles au soir d'une victoire décisive à la primaire démocrate qui le positionnait idéalement comme le futur candidat à la présidentielle américaine, dont il était favori. Un homme d'origine palestinienne, Sirhan Sirhan, a été condamné à perpétuité pour ce meurtre, qu'il dit avoir commis pour son pays d'origine et parce qu'il reprochait à Robert Kennedy son soutien à Israël. Outre John et Robert, l'aîné de la fratrie, Joseph P. Kennedy Jr, engagé dans l'armée américaine, est mort dans l'explosion de l'avion chargé de bombes qu'il pilotait au-dessus de la manche, le 12 août 1944. Quatre ans plus tard, en 1948, la sœur de John, Robert et Joseph, Kathleen, sera victime d'un crash aérien, le petit appareil dans lequel elle se trouvait s'écrasant près de Privas (Ardèche). Les générations suivantes ont aussi connu plusieurs drames. Deux des fils de Robert Kennedy sont morts prématurément, David, décédé d'overdose, et Michael, qui a succombé à une collision avec un arbre lors d'une descente à ski. En 1999, le fils de John F. Kennedy, John F. Kennedy Jr, est mort dans le crash de l'avion qu'il pilotait et dans lequel se trouvait également son épouse, Carolyn. (Belga)