Une diplomate suisse choisie comme émissaire de l'ONU pour la Birmanie

(Belga) Une diplomate suisse de 54 ans, Christine Schraner Burgener, actuelle ambassadrice de son pays en Allemagne, a été choisie par le secrétaire général de l'ONU comme émissaire pour la Birmanie, a-t-on appris mercredi aux Nations Unies.

Avocate de formation, Christine Schraner Burgener est spécialisée dans les droits de l'homme et le droit international. Au cours de sa carrière, elle a notamment été ambassadrice de Suisse en Thaïlande. Cette nomination survient alors que le Conseil de sécurité s'apprête à se rendre en fin de semaine au Bangladesh et en Birmanie pour parler de la crise des réfugiés rohingyas. Cela faisait des mois que le patron de l'ONU, Antonio Guterres, cherchait une personnalité pouvant convenir aux autorités birmanes, afin d'occuper ce poste sensible d'envoyée spéciale. Plusieurs ambassadeurs de l'ONU avaient souhaité ces dernières semaines que le chef de l'ONU nomme son émissaire avant le voyage du Conseil de sécurité dans la région, et que ce dernier en fasse partie. Depuis août, quelque 700.000 Rohingyas se sont exilés vers le Bangladesh voisin, après des opérations militaires de l'armée qualifiées par l'ONU de nettoyage ethnique. La Birmanie a toujours nié procéder à un nettoyage ethnique, assurant n'avoir voulu s'en prendre qu'à des extrémistes rohingyas ayant attaqué l'été dernier des positions gouvernementales. Outre l'exil en masse de la minorité musulmane, l'ONU a constaté que des villages avaient été brûlés et rasés, rendant difficile son exigence d'un retour des réfugiés dans leurs zones d'origine. (Belga)