Une équipe d'intervention belge envoyée au Liban: pourquoi l'aide internationale est-elle obligatoire?

Plusieurs jours après les explosions qui ont ravagé Beyrouth, une équipe d'intervention rapide B-Fast va décoller ce vendredi soir à 20h de l'aéroport de Melsbroek vers le Liban. Par ailleurs, deux avions C130 sont disponibles pour acheminer du matériel médical et humanitaires. B-Fast, pour "Belgian First Aid and Support Team", est une structure d'intervention rapide pouvant être mobilisée en permanence pour venir temporairement en aide dans des pays tiers touchés par une catastrophe.

Plus de précisions dans l'après-midi

La Défense prévoit également d'envoyer des médecins militaires sur place. Le cabinet du ministre Philippe Goffin indique qu'il va préciser, en fin d'après-midi à l'occasion d'une conférence de presse, les détails de l'aide belge.

Une obligation morale mais aussi juridique

L'aide internationale afflue de plusieurs pays depuis la catastrophe. Mais cette assistance est-elle totalement désintéressée ? Elle relève de l'obligation morale mais également juridique, comme l'explique Eric David, professeur émérite de droit international à l'ULB : "Dans un texte de droit international qui est une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 2005, les états sont résolus à agir dans des cas de ce genre. Et donc à ce moment-là, on peut dire que cette obligation de caractère apparemment moral revêt aussi une dimension juridique".

Ce genre de dispositif d'urgence est donc logiquement prévu, "quant au plan budgétaire, ça rentre vraisemblablement dans le budget de défense pour l'opération B-Fast, peut-être aussi dans d'autres budgets ministériels tels que celui des Affaires étrangères", précise Eric David.