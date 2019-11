Une éruption volcanique crée une nouvelle île dans l'archipel des Tonga

(Belga) Une éruption volcanique sous-marine dans l'archipel des Tonga a submergé une île et en a créé une autre trois fois plus grande, selon un rapport de géologues présenté jeudi.

Baptisée Lateiki, la nouvelle île a une largeur d'environ 100 mètres et une longueur de 400 mètres et se trouve à quelque 120 mètres à l'ouest de l'île qui a été engloutie par les eaux, a indiqué Taaniela Kula, des Services géologiques des Tonga. Elle est située entre Kao et Late, dans les îles Ha'apai, une division administrative dans le nord du royaume des Tonga. Cet événement est intervenu après 18 jours d'éruption sous-marine au mois d'octobre dans une région souvent secouée par des tremblements de terre et qui connait une activité volcanique régulière. Une éruption volcanique sous-marine remontant à 2014 avait aussi donné naissance à une île qui est aujourd'hui couverte de végétation et peuplée d'oiseaux. L'archipel des Tonga, qui compte 107.000 habitants et 170 îles éparpillées sur quelques 700 kilomètres carrés, figure dans le top 20 des pays à risque pour les désastres naturels (cyclones, séismes, etc), selon l'ONU. Situé à 2.000 kilomètres au nord-est de la Nouvelle Zélande et à 650 km à l'est de Fidji, il se trouve sur la "Ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques continentales entrent fréquemment en collision, provoquant une importante activité sismique. (Belga)