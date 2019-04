Une étudiante retrouvée morte après être montée dans une voiture qu'elle croyait être son Uber aux Etats-Unis

Samantha Josephson, 21 ans, est une jeune Américaine, étudiante à l'université de Caroline du Sud. Jeudi soir, la jeune femme fait la fête avec ses amis, avant de réserver un Uber pour rentrer chez elle. Ses amis la raccompagnent à la porte et la voient embarquer dans une voiture noire à 2 heures du matin. Ils ne se doutent pas que c'est la dernière fois qu'ils verront leur amie.

Le corps de la jeune femme est retrouvé sans vie quelques heures plus tard par des chasseurs dans un bois du conté de Clarendon.

Selon les premiers éléments de l'enquête, Samantha serait montée par erreur à bord d'un véhicule qui n'était pas conduit par un chauffeur Uber. Ses amis ont expliqué avoir vu un siège pour enfant à l'arrière du véhicule dans lequel la jeune femme est montée.

Quelques heures plus tard le conducteur du véhicule qui a été filmé par des caméras de surveillance a été arrêté. Le smartphone de la jeune femme, ainsi que des tâches de sang ont été retrouvées à l'arrière de sa voiture et les policiers ont constaté que les sécurités enfants étaient enclenchées, ce qui explique que Samantha n'aurait pas pu s'échapper de la voiture.

Selon les caméras de surveillance, une femme accompagnait le conducteur et se trouvait sur le siège passager au moment où Samantha a embarqué dans le véhicule. Cette personne est en train de collaborer avec la police.

Le chauffeur Uber qui avait rendez-vous avec Samantha s'est présenté plus tard devant l'entrée du bar et ne voyant pas la jeune femme venir a fini par annuler sa course.

Le père de la jeune femme a rendu hommage à sa fille sur les réseaux sociaux: "Tu vas me manquer et je vais aimer ma petite fille toute ma vie. Samantha n'est plus avec nous, mais elle ne sera pas oubliée. C'est très difficile d'écrire ces lignes et de les poster, mais je l'aime de tout mon coeur. (...) Je suis assis ici et je pleure tout en regardant sa photo."

L'université où la jeune femme étudie a également rendu hommage à la jeune Américaine.

Les circonstances du drame n'ont pas été précisées, relate ce matin le Daily Mail.