Une ex-conseillère de Trump diffuse un nouvel enregistrement

(Belga) Une ex-conseillère à la Maison Blanche aujourd'hui en conflit ouvert avec le président, Omarosa Manigault Newman, a diffusé jeudi un nouvel enregistrement audio dans lequel une femme identifiée comme étant la belle-fille de Donald Trump semble essayer d'acheter son silence.

L'ancienne candidate à l'émission de téléréalité du président ("The Apprentice") a donné la bande en question à la chaîne NBC. On y entend la femme d'Eric Trump, Lara, expliquer qu'une offre de travail à 15.000 dollars par mois après le départ de la Maison Blanche d'Omarosa Manigault Newman était assortie de certaines conditions. "On dirait un peu, évidemment, que tu as certaines choses à sortir de ta manche", dit Lara Trump dans cet audio, en affirmant que les 15.000 dollars par mois seraient payés par les "petits" donateurs. "Clairement, si tu rejoins l'équipe de campagne, on ne peut pas" avoir de fuites, ajoute-t-elle. "Tout, tout le monde (doit être) positif, n'est-ce pas?". Dans un communiqué, Lara Trump n'a pas démenti ces accusations, mais a dit se sentir trahie. Omarosa Manigault Newman était "une amie et une soeur de campagne (électorale), et je suis absolument choquée et attristée par sa trahison (...) à un niveau profondément personnel", a-t-elle dit. "J'espère que ça en vaut la peine pour toi Omarosa, parce que certaines choses ne peuvent pas être achetées". Dans un livre paru mardi, l'ancienne conseillère dresse un portrait au vitriol du président et l'accuse de racisme et de misogynie. Elle a dévoilé d'autres enregistrements audio avant celui de Lara Trump, notamment celui du général Kelly quand il l'a licenciée, alors qu'ils se trouvaient dans une des salles ultra-sécurisées de la Maison Blanche. (Belga)