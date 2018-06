Une experte du langage corporel décrypte le sommet historique Corée du Nord-USA: "Kim a l'air d'être un enfant avec la bouche ouverte"

"Vos gestes parlent pour vous", c'est ce que pensent les experts qui tentent de décrypter le langage corporel. Karen Leong, experte en langage du corps a analysé la rencontre historique qui a eu lieu ce mardi entre le président des Etats-Unis Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un.

Figée, la poignée de main, moment tant redouté des hommes politiques rencontrant Donald Trump, a duré un peu plus de dix secondes.

Et l'experte d'analyser: "Vous remarquez que c'est Donald Trump qui fait le premier pas. Regardez sa main et son bras. Il est clairement en position dominante. De son côté, Kim a la bouche ouverte, presque comme un enfant qui regarde au-dessus de lui. Kim n'a pas l'air très sûr de lui. C'est la première fois de sa vie qu'il doit faire face aux médias internationaux. Pendant la rencontre, Trump le guide".

"Pendant cette même poignée de main, l'expression de Kim laisse penser qu'il se dit: "Voilà, cela y est. C'est LE moment." Le reste de la rencontre, montre un Kim plus détendu que son interlocuteur. C'est parce que c'est lui le gagnant de ce sommet. En acceptant de se rencontrer, il n'a pas encore promis la dénucléarisation mais il a toutes les cartes en main. Donc il est plus détendu que Trump quelque soit l'issue."

"Trump agit de manière paternelle en guidant Kim. (..) Je trouve que cela se traduit dans son expression qu'il est en train de tenter un coup de poker. Trump est un joueur et il tente le coup afin de pouvoir régner sur la Corée et Nord, comme un parent sur un enfant pas très sage", détaille l'experte à l'agence Reuters.