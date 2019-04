Ils découvrent un obus de la Seconde guerre mondiale sous le plancher de leur appartement en Russie

Une famille de Saint-Pétersbourg s'est rendu compte avoir vécu plus de 70 ans au-dessus d'un obus, découvert lundi sous le plancher de son appartement.



Ces habitants d'un immeuble situé dans le centre de la deuxième ville de Russie ont découvert, lors de travaux de rénovation, "un obus datant de la Seconde guerre mondiale qui était sous le plancher", a indiqué à l'AFP une responsable de l'administration du district Petrogradski de Saint-Pétersbourg, Alexandra Sokolova.



Tous les habitants de l'immeuble ont été évacués quelques heures à la suite de cette découverte, et l'obus a été emporté par les services spécialisés dépêchés sur les lieux, a-t-elle précisé.



Entre 1941 et 1944, Leningrad (nom soviétique de Saint-Pétersbourg) a subi un terrible blocus par des troupes nazies. La ville - où plusieurs centaines de milliers de personnes sont mortes de faim - a subi de très nombreux bombardements et tirs d'artillerie pendant cette période.