Une famille ukrainienne retrouve un MISSILE INDEMNE planté dans le sol de la cuisine (vidéo)

C'est une vidéo surprenante qui a été filmée dans une habitation de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Une équipe ukrainienne de démineurs a été appelée pour déloger un missile qui a traversé le toit d'une maison située dans un quartier résidentiel avant de se planter en plein milieu de la cuisine. Le propriétaire malchanceux a son plafond et son armoire endommagés, mais la munition russe n'a, semble-t-il, pas explosé.

Une vidéo postée sur TikTok montre la munition russe plantée dans la cuisine, tandis que plusieurs membres d'une équipe de déminage inspectent et manipulent l'appareil. Plus surprenant, l'équipe secoue l'appareil, pour voir s'il se décolle et tombe sur le sol.