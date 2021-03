Une femme bloquée chez elle par une tempête de neige: les policiers la sauvent (vidéo)

Une tempête de neige et de sable a fait de nombreux dégâts au nord de la Chine. Une femme s'est retrouvée coincée chez elle jusqu'à ce que quelques officiers de police armés de pelles la libèrent.

Une femme de 71 ans de la ville de Hulunbuir, dans la région autonome de Mongolie intérieure au nord de la Chine, a été secourue lundi après être restée coincée dans sa maison pendant près de six heures, alors que la ville était submergée par une violente tempête de neige et de sable.

Des flocons de neige et du sable ont tourbillonné dans l'air sous l'effet de vents de force 10 de Beaufort, réduisant la visibilité à seulement 10 mètres. La température a chuté à moins 10 degrés Celsius.

Les policiers locaux se sont précipités sur les lieux dès qu'ils ont reçu l'appel à l'aide et ont entamé une opération de sauvetage d'urgence pendant deux heures et ont réussi à aider la vieille dame à sortir.

"Après être arrivés sur les lieux, nous avons constaté que le portail et la porte d'entrée de la maison de la vieille dame étaient bloqués par la neige. Les gens à l'extérieur ne pouvaient pas entrer et les gens à l'intérieur ne pouvaient pas sortir. J'ai donc demandé à quelques policiers d'escalader le mur et j'ai commencé à déblayer la neige à l'aide de pelles", a déclaré Wang Haitao, inspecteur de police du poste de police des frontières d'Arxan, qui dépend du détachement de gestion des frontières de Hulunbuir.

Lundi à 18 heures, le détachement de gestion de la frontière de Hulunbuir a reçu un total de 34 appels d'urgence, sauvé 190 personnes et 85 véhicules bloqués, récupéré plus de 800 têtes de bétail perdues et coordonné avec les autorités locales la recherche de sept personnes ayant perdu le contact pendant la tempête de neige.