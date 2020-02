Une femme porteuse du Coronavirus a accouché à Wuhan (vidéo)

Le petit garçon se porte bien. 2,4 kilos et aucune trace jusqu'à présent du Coronavirus. Le nourrisson est toujours maintenu en soins intensifs dans une clinique de Wuhan, ne pouvant avoir aucun contact physique avec sa maman, infectée par le virus. "Tous les paramètres vitaux sont très stables. C'est un bébé en bonne santé. Il a pris beaucoup de poids depuis la naissance. 6 infirmières s'occupent de lui 24 heures sur 24", explique l’infirmière en chef de la clinique de Wuhan.

L'enfant est né par césarienne à 7 mois et demi de grossesse. Les médecins ont préféré ne prendre aucun risque et provoquer la naissance prématurément. Les deux parents avaient été détectés positifs au Coronavirus 2 semaines plus tôt. L'état de la maman est jugé stable.