La célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de Maurice a été marquée lundi par une cérémonie suivie d'un spectacle populaire dans le haut lieu des courses hippiques de la capitale, Port Louis.

Le président de la République de l'Inde, Ram Nath Kovind, était l'invité d'honneur de cette célébration à laquelle ont assisté plusieurs milliers de personnes. La cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, dont le départ prochain a été annoncé par le Premier ministre mauricien vendredi dernier. La présidente mauricienne, la seule femme chef d'État en Afrique, n'a pas résisté à la pression politique et devait démissionner après les cérémonies du 50e anniversaire de l'indépendance, en raison de son implication dans un scandale financier. La République de l'Inde était fortement représentée lors de la cérémonie de lundi. Les hélicoptères de forces aériennes indiennes ont effectué plusieurs démonstrations. Un détachement de la force aérienne indienne a présenté un numéro spectaculaire sur le maniement des fusils et participé au défilé traditionnel. De son côté, la France, était présente avec un avion des Forces armées de la zone du sud de l'océan Indien, qui a survolé le champs de mars. Quelque 400 artistes ont participé à un spectacle de son et lumière retraçant les grands moments de l'histoire mauricienne.