Une fraude présumée aux visas étudiants découverte en Californie

(Belga) Cinq personnes ont été arrêtées mardi en Californie, accusées d'avoir aidé des Chinois à obtenir leurs visas étudiants en fraudant un examen d'anglais obligatoire avant l'entrée à l'université.

Les accusés auraient contrefait des passeports pour engager 19 personnes chargées de passer un examen d'anglais, le TOEFL, à la place des étudiants et permettre à ces derniers d'obtenir un visa pour les Etats-Unis. La fraude aurait duré un an, entre 2015 et 2016, dans différents centres d'examen à Los Angeles et dans sa région, selon l'acte d'accusation. Une sixième personne poursuivie dans cette affaire habite Taïwan. Des enseignants d'universités californiennes, qui attirent de nombreux étudiants chinois, se plaignent depuis plusieurs années du niveau très faible de certains élèves en anglais. Plusieurs affaires de fraude ont déjà été mises au jour. Selon l'Université de Californie, qui compte dix campus dans l'Etat, 24.387 étudiants étaient originaires de Chine en 2018, contre 2.632 dix ans plus tôt. (Belga)