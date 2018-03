Une fresque de Banksy à New York pour soutenir la journaliste turque Zehra Dogan

Une femme passe devant une fresque murale de l'artiste britannique et anonyme Banksy en soutien à l'artiste turque emprisonnée Zehra DoganTIMOTHY A. CLARY

Après les Palestiniens ou les migrants de Calais, l'artiste de rue britannique Banksy affiche son soutien à la journaliste et artiste turque emprisonnée Zehra Dogan, dans une nouvelle oeuvre murale géante dévoilée à Manhattan.

Le visage de la jeune femme kurde apparaît derrière des barreaux, entouré de séries de traits barrés comme ceux que tracent les prisonniers pour compter leurs jours de captivité, sur cette oeuvre de 20 mètres de long, réalisée sur le célèbre mur à graffitis au carrefour de Houston Street et de Bowery. "Libérez Zehra Dogan" peut-on lire au bas de la fresque.

Le "Bowery Mural Wall", aux confins du quartier de l'East Village, a accueilli depuis la fin des années 1970 les plus grands noms du graffiti, à commencer par Keith Haring ou, plus récemment, le Français JR. Avant Banksy, il accueillait ces derniers mois une oeuvre géante de l'artiste Lakwena.

Zehra Dogan "a été condamnée à presque trois ans de prison pour avoir peint une seule image", a indiqué Banksy sur son compte Instagram.

La jeune femme a été condamnée en mars 2017 pour avoir r&alisé un tableau de la ville turque de Nusaybin, dans le sud-est majoritairement kurde de la Turquie, détruite par les forces gouvernementales turques. Une image du tableau a été projetée jeudi soir sur le mur de l'East Village.

Banksy a réalisé une autre oeuvre ces derniers jours à Manhattan: un rat --figure emblématique pour l'artiste-- courant après les aiguilles d'une horloge située sur un bâtiment au carrefour de la Sixième Avenue et de la 14e rue, voué à la démolition.

Connu pour ses engagements politiques, Banksy a toujours gardé le mystère sur sa véritable identité. Il figure néanmoins parmi les 10 artistes contemporains les plus vendus au monde, indiquait récemment Artprice.

