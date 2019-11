Une fusillade à Fresno (Californie) fait au moins 4 morts

Une fusillade survenue à Fresno, en Californie (Etats-Unis), dimanche soir vers 18h00 locales, a visé 10 personnes dont quatre sont décédées, selon plusieurs médias locaux qui citent la police de Fresno. Certains blessés sont dans un état critique. Une famille se trouvait à l'heure des faits dans le jardin en compagnie d'amis -environ 35 personnes en tout- devant un match de football. Un individu est arrivé sur les lieux et a ouvert le feu. Plusieurs victimes étaient déjà mortes à l'arrivée des secours, elles avaient entre 25 et 30 ans. Selon les médias, aucun suspect n'a encore été arrêté et on ne connaît pas l'identité du tireur.