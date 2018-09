Une fusillade fait plusieurs morts aux Etats-Unis

Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées jeudi lors d'une fusillade dans le Maryland, à une centaine de kilomètres au nord de Washington, a annoncé la police locale lors d'une conférence de presse.



"Nous pouvons confirmer plusieurs blessés et plusieurs morts" dans un entrepôt, a dit le shérif Jeffrey Gahler. "Sur la base de ce que nous savons, il s'agissait d'un suspect seul. Le suspect est en détention et dans un état critique à l'hôpital", a-t-il ajouté.



Selon les médias américains, trois personnes sont mortes. La police n'a pas voulu confirmer dans l'immédiat que l'auteur des coups de feu était une femme, comme l'ont indiqué des médias.

L'alerte a été donnée peu après 09H00 (13H00 GMT) après que des coups de feu ont été entendus dans l'entrepôt d'un centre de distribution de Rite Aid, une enseigne de produits pharmaceutiques.



Selon la police, il semble qu'une seule arme ait été utilisée par le suspect, et le shérif Gahler a indiqué qu'aucun des policiers n'avait fait feu.



Les forces de police sont rapidement intervenues, appuyées par des agents de la police fédérale et de l'agence fédérale qui régule les armes et les explosifs, selon les autorités.



Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a évoqué "une fusillade horrible" sur son compte Twitter.



