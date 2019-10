Une fête d'Halloween vire au drame à Los Angeles: une fusillade éclate et fait 3 morts

Trois personnes ont été tuées et neuf autres ont été blessées.

Au moins trois personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans une fusillade lors d'une fête d'Halloween dans le sud de Los Angeles mardi soir, selon les autorités et la presse locale.



Des images aériennes de chaînes de télévision locales ont montré des personnels médicaux venant au secours de personnes blessées dans un jardin, un salon de manucure et une maison d'habitation à Long Beach. La fusillade a eu lieu lors d'une fête d'Halloween, ont affirmé des voisins à la chaîne CBS. Les pompiers de Long Beach ont indiqué que les blessés avaient été transportés dans des hôpitaux voisins.