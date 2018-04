Une guerre entre les deux Corées qui n'a jamais débouché sur la paix

Accolade entre le leader nord-coréen Kim Jong Un (g) et le président sud-coréen Moon Jae-in, lors du sommet intercoréen, le 27 avril 2018 à PanmunjomKorea Summit Press Pool

Les deux Corées, qui veulent établir entre elles "un régime de paix permanent et solide", sont toujours techniquement en guerre depuis l'armistice du 27 juillet 1953 qui a établi un cessez-le-feu sans déboucher sur un traité.

Cet armistice est l'aboutissement d'un conflit de trois ans qui a fait entre deux et quatre millions de morts, et dont les racines remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Après le départ de l'occupant japonais en 1945, la Corée est divisée en deux zones: l'une dans le nord sous influence soviétique et l'autre dans le sud sous la protection des Américains, avec pour ligne de démarcation le 38e parallèle.

Les efforts de l'ONU déployés dès 1947 pour régler le problème de l'indépendance et de l'unité de la Corée s'avèrent vains. En 1948, se constituent au nord la République démocratique de Corée et au sud la République de Corée, avec respectivement Pyongyang et Séoul comme capitales.

La guerre de Corée débute le 25 juin 1950 quand l'armée nord-coréenne franchit le 38e parallèle pour envahir le Sud, s'emparant de Séoul en trois jours.

Le Conseil de sécurité de l'ONU siège en l'absence de l'Union soviétique, Moscou le boycottant pour protester contre la présence de Taiwan, qui représente alors la Chine. Il décide la création d'une force multinationale, dirigée par les Etats-Unis, pour venir en aide au Sud.

- Intervention chinoise -

Les forces de l'ONU réussissent à repousser les troupes nord-coréennes, qui étaient parvenues jusqu'à l'extrémité sud de la péninsule, puis atteignent le fleuve Yalou, à la frontière chinoise, ce qui suscite l'intervention massive de la Chine, qui envoie des "volontaires" combattre avec les Nord-Coréens.

En juin 1951, le front est stabilisé le long du 38e parallèle.

C'est là que les deux camps vont se rencontrer pour négocier un armistice. Après deux ans de difficiles pourparlers, un accord de cessez-le-feu est signé le 27 juillet 1953 entre d'un côté la Corée du nord et les "volontaires chinois" et de l'autre le commandement des Nations-Unies.

L'armistice met en place un mécanisme pour les échanges de prisonniers et la création de la zone démilitarisée (DMZ), une zone tampon de 4 km de large sur 241 km de long qui scinde la péninsule.

Une commission d'armistice chargée de veiller au respect de l'accord est instaurée, et se réunira régulièrement dans le village frontalier de Panmunjom, là où se sont rencontrés vendredi le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in.

L'accord prévoit aussi dans les trois mois l'organisation d'une conférence pour aboutir au retrait de la péninsule de toutes les troupes étrangères et à un règlement pacifique.

Mais cette conférence ne se réunira jamais. Les vicissitudes de la Guerre froide et la permanence des tensions entre Pyongyang d'un côté, Séoul et Washington de l'autre - en raison notamment des programmes nucléaires nord-coréens - ont repoussé sine die la signature d'un traité de paix.