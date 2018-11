Une importante délégation académique de la FWB cette semaine à Rabat

(Belga) Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles Jean-Claude Marcourt s'envolera mercredi pour une mission de trois jours à Rabat (Maroc) à la tête d'une délégation comptant pas moins de 42 responsables académiques des universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts.

Cette délégation prendra part au premier Forum académique entre le Maroc et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Intitulé "Perspective d'un partenariat novateur", l'événement est organisé conjointement par le ministère de l'Enseignement supérieur marocain et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec la Conférence des Présidents des universités du Maroc (CPU) et l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ARES). "Ce premier forum académique a pour vocation d'offrir un cadre de dialogue structuré entre l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche du Maroc et de la FWB afin de discuter des perspectives de coopération académique et scientifique", selon un communiqué du ministre Marcourt. Durant son séjour, celui-ci rencontrera son homologue marocain Saïd Amzazi. M. Marcourt visitera aussi durant son séjour le premier centre public marocain de procréation médicalement assistée (PMA) mis en place à la maternité des Orangers à Rabat, fruit du projet de coopération entre l'Université Mohammed V de Rabat et l'Université libre de Bruxelles (ULB) sur financement de la Coopération belge. (Belga)